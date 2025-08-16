 Трамп заявил о согласовании с Путиным «многих пунктов» по Украине | 1news.az | Новости
Трамп заявил о согласовании с Путиным «многих пунктов» по Украине

First News Media03:46 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным после прошедших 15 августа в Анкоридже переговоров, что сторонам удалось согласовать много пунктов, касающихся Украины, а также отметил хороший потенциал по остальным.

«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными <...> У нас были продуктивные переговоры и первое, самое главное, наверное – это то, что у нас неплохой хороший очень шанс достичь мирного урегулирования», — сказал Трамп.

По его словам, в ближайшее время им будет проведен ряд телефонных переговоров с лидерами Евросоюза (ЕС) и НАТО, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, американский лидер сообщил, что Вашингтон «с нетерпением» ждет от Москвы предложения о сотрудничестве в разных сферах.

Источник: Iz.Ru

