В мире

Крупный ледник «Судного дня» в Антарктиде может обрушиться, последствия необратимы

First News Media12:46 - Сегодня
Крупный ледник «Судного дня» в Антарктиде может обрушиться, последствия необратимы

Ученые зафиксировали сотни землетрясений, происходящих на леднике "Судного дня" в Антарктиде, которые вызвали опасения обрушения.

Ледниковые землетрясения возникают, когда огромные глыбы льда обрушиваются в море, врезаясь в свой "материнский" ледник и переворачиваясь в воде. До сих пор в Антарктике было зафиксировано очень мало таких тревожных подземных толчков. Однако в новой статье австралийский исследователь обнаружил более 360 ранее неизвестных землетрясений на ледовом континенте.

Подавляющее большинство этих сейсмических событий произошло на океанском краю ледника Судного дня, официально известного как ледник Туэйтса. Эта медленно текущая ледяная река размером примерно с Великобританию содержит достаточно пресной воды, чтобы вызвать необратимые изменения уровня моря в случае ее таяния, пишет Daily Mail.

Ученые все больше обеспокоены тем, что антропогенное изменение климата подвергает этот важнейший ледник риску полного разрушения.

Автор статьи, доктор Тан-Сон Фам из Австралийского национального университета, отмечает в интервью The Conversation: "Если бы он полностью рухнул, уровень мирового океана поднялся бы на три метра, и он также может быстро развалиться".

С 1980-х годов ученые называют ледники Туэйтс и Пайн-Айленд "слабым подбрюшьем" Западно-Антарктического ледникового щита. Из-за их широких краев, обращенных к морю, они особенно уязвимы к последствиям потепления океана, вызванного антропогенным изменением климата.

И если они в конечном итоге разрушатся, то за ними может быстро последовать весь ледяной покров Западной Антарктики. Это приведет к повышению уровня моря примерно на три метра, что приведет к широкомасштабным наводнениям по всему миру и погружению некоторых островных государств под воду.

Возникающий в результате этого хаос может привести к разрушению городов по всему миру, что приведет к перемещению миллионов людей и вынудит огромное количество климатических беженцев эмигрировать в более сухие внутренние районы. Недавние исследования показывают, что повышение уровня моря всего на 0,5 метра приведет к затоплению трех миллионов зданий только на юге планеты.

Источник: Рамблер

459

Крупный американский бизнесмен бросил карьеру ради помощи ослам

