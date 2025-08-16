 Эльмеддин Мехдиев назначен членом Консультативной группы ООН | 1news.az | Новости
Общество

Эльмеддин Мехдиев назначен членом Консультативной группы ООН

First News Media18:08 - Сегодня
Эльмеддин Мехдиев назначен членом Консультативной группы ООН

Глава Агентства содействия международному развитию (AIDA) Азербайджанской Республики, действующего при Министерстве иностранных дел, Эльмеддин Мехдиев назначен членом Консультативной группы Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF).

Кандидатура Э.Мехдиева была официально выдвинута МИД.

Помимо Азербайджана, генеральный секретарь ООН назначил в указанную Консультативную группу представителей Канады, Кот-д'Ивуара, Дании, Гамбии, Германии, Нидерландов, Нигера, Норвегии, Катара, Южно-Африканской Республики и Швеции. Консультативная группа, состоящая из 23 членов, назначенных на 3 года, и собирающаяся дважды в год, дает соответствующие рекомендации генеральному секретарю ООН по гуманитарной деятельности, в том числе связанные с работой CERF.

CERF, действующий под руководством заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, является одним из основных органов ООН, непосредственно организующим оказание срочной финансовой помощи для ликвидации последствий гуманитарных кризисов, происходящих в различных регионах мира.

Назначение представителя Азербайджана в вышеуказанную организацию является показателем успешности донорской деятельности нашей страны и одобрения ее международным сообществом.

Источник: АЗЕРТАДЖ

