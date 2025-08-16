Ушел из жизни писатель Видади Бабанлы

Сегодня в возрасте 98 лет скончался член Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель искусств, кавалер ордена «Шараф» Видади Бабанлы.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Союза писателей Азербайджана.

Видади Бабанлы родился 5 января 1927 года в селе Биринджи Шихлы Газахского района. Окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). Работал литературным работником в редакции газеты «Азербайджан муаллими», литературным работником, затем заведующим отделом в редакции газеты «Адабийят газети». Исполнял обязанности главного редактора отдела дубляжа киностудии «Азербайджанфильм» имени Дж. Джаббарлы, был заместителем главного редактора в издательстве «Язычы». Его первым изданным произведением стало стихотворение «Anam sən oldun», опубликованное в газете «Азербайджан гянджляри» в 1947 году. В.Бабанлы был почетным членом Благотворительного общественного объединения «Газах», персональным пенсионером Президента.