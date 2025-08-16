 Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США

First News Media22:30 - Сегодня
Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США

Переговоры на высшем уровне, прошедшие между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, сумели придать новый импульс для поиска решений по урегулированию украинского конфликта.

Так оценил встречу глав двух государств 16 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины [Владимира] Зеленского заложит основу для прочного мира», — отметил он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Турецкий лидер добавил, что Турция «готова всемерно содействовать установлению мира» в Украине.

Источник: Iz.Ru

Поделиться:
126

Актуально

Мнение

Дипломатия без слов: Жесты, позы, эмоции лидеров на встрече в Вашингтоне

Мнение

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

Политика

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили актуальные вопросы партнерских ...

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В мире

Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США

Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом - Reuters

Канцлер Германии Мерц заявил о солидарности Европы по вопросу Украины

Bloomberg узнал переданную Трампом Киеву позицию Москвы по мирному урегулированию

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

В Ираке сотни паломников отравились хлором

Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

Последние новости

Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

Сегодня, 23:00

В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя

Сегодня, 22:41

Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США

Сегодня, 22:30

Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом - Reuters

Сегодня, 22:00

Канцлер Германии Мерц заявил о солидарности Европы по вопросу Украины

Сегодня, 21:45

Bloomberg узнал переданную Трампом Киеву позицию Москвы по мирному урегулированию

Сегодня, 21:17

Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине

Сегодня, 21:00

18 августа состоится заседание по вопросам сотрудничества между Узбекистаном, Азербайджаном и Европой

Сегодня, 20:45

Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий в Украине

Сегодня, 20:30

Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus - ФОТО

Сегодня, 20:02

Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

Сегодня, 19:45

Азербайджан подтвердил участие в «Детском Евровидении 2025» и объявил старт национального отбора - ФОТО

Сегодня, 19:30

В Китае шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море

Сегодня, 19:15

Ушел из жизни писатель Видади Бабанлы

Сегодня, 19:00

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

Сегодня, 18:50

Певица Раксана Исмаилова арестована

Сегодня, 18:24

Эльмеддин Мехдиев назначен членом Консультативной группы ООН

Сегодня, 18:08

Отношения с Арменией имеют стратегическое значение для Ирана – глава Совбеза ИРИ

Сегодня, 17:41

В результате падения автобуса с моста в Алжире погибли 18 человек

Сегодня, 17:00

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили актуальные вопросы партнерских отношений

Сегодня, 16:40
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06