Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США

Переговоры на высшем уровне, прошедшие между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске, сумели придать новый импульс для поиска решений по урегулированию украинского конфликта.

Так оценил встречу глав двух государств 16 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины [Владимира] Зеленского заложит основу для прочного мира», — отметил он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Турецкий лидер добавил, что Турция «готова всемерно содействовать установлению мира» в Украине.

Источник: Iz.Ru