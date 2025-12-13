Эрдоган: Черное море не должно рассматриваться как арена для сведения счетов

Черное море не должно использоваться в качестве арены для сведения счетов, это не принесет пользы России и Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Ашхабада, где он в пятницу принял участие в Международном форуме мира и безопасности.

«Черное море не должно рассматриваться в качестве арены для сведения счетов, это не принесет никакой пользы ни России, ни Украине. Все нуждаются в безопасности судоходства в Черном море, это необходимо обязательно обеспечить», - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Источник: ТАСС