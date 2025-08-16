Трамп: Совет Зеленскому - заключить соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин собираются провести личную встречу, чтобы "попытаться достичь перемирия" и в конечном счете положить конец войне России против Украины.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ночь на субботу, 16 августа, в эфире телеканала Fox News, комментируя результаты своих переговоров с Путиным на Аляске.

"Теперь все зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться. Но все зависит от Зеленского... И если они захотят, я буду на следующей встрече, - сказал Трамп в эфире телеканала. - Я полагаю, что сейчас будет организована встреча между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной".

Глава Белого дома добавил, что его "совет Зеленскому - заключить соглашение" для того, чтобы "люди перестали погибать в Украине". На встрече с Путиным обсуждались вопросы "включающие НАТО, меры безопасности и обмен земель", - сказал Трамп, не уточнив конкретики.

Источник: DW