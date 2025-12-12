В Иране арестована лауреат Нобелевской премии мира и правозащитница Наргиз Мохаммади.

Как сообщает BBC, она была задержана вместе с другими активистами во время участия в траурной церемонии правозащитника Хосрова Аликурди.

Хосров Аликурди был найден мёртвым в своём офисе неделю назад. Согласно результатам экспертизы, он умер от сердечного приступа.

Напомним, Наргиз Мохаммади родилась 21 апреля 1972 года в городе Зенджан (Южный Азербайджан). С 1996 года она занимается журналистикой, работала в ряде СМИ Ирана. В 2023 году Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира за деятельность по защите прав человека в Иране.