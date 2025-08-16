Трамп после саммита на Аляске провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным провел продолжительный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом 16 августа сообщил CNN ссылаясь на слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

«Президент США Дональд Трамп провел продолжительную беседу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время обратного полета с Аляски», — указано в материале.

Там также добавили, что американский лидер в настоящее время говорит по телефону с коллегами по НАТО.

Источник: Iz.Ru