Рубио: России и США предстоит долгий путь, но стороны добились прогресса

России и Соединенным Штатам предстоит пройти долгий путь, но стороны в ходе саммита на Аляске добились прогресса, заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии российскому Первому каналу после переговоров лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже.

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, являются ли результаты прошедших на Аляске переговоров толчком для мирного процесса в Украине, Рубио отметил: «Мы надеемся на это, ради этого мы встретились». Госсекретарь не ответил, когда ожидается следующая встреча между лидерами РФ и США, но выразил надежду на то, что это произойдет скоро.

Источник: ТАСС