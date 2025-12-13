Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 гражданина различных стран.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных Администрацией предыдущего Президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», - заявили в пресс-службе.

Данный жест также осуществлен в связи с просьбами иных глав государств и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей. Он направлен на ускорение позитивной динамики развития взаимоотношений со странами-партнерами Республики Беларусь и в интересах стабилизации ситуации в европейском регионе в целом.

Всего за последнее время, с учетом решений, принятых Президентом Беларуси в конце ноября, общее количество помилованных лиц составляет 156 человек. Среди них – граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.