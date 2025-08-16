В Кувейте 23 человека погибли за одну неделю от алкоголя с метанолом

В Кувейте за одну неделю от алкоголя, который содержит метанол, погибли 23 человека.

Об этом сообщила пресс-служба минздрава страны.

По данным ведомства, всего в стране метанолом отравились порядка 160 человек.

«Число случаев отравления алкогольными напитками, содержащими метанол, возросло до 160, 23 из них закончились смертельным исходом», — указано в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, там добавили, что большинство заболевших являются гражданами азиатских государств.

Источник: Iz.Ru