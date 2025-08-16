Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом 16 августа сообщили в Европейской комиссии (ЕК).

«Дональд Трамп проинформировал <> европейских лидеров об итогах своей встречи с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении, которое приводит агентство France-Press на своей странице в социальной сети Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что в беседе с американским лидером участвовали председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В Европейской комиссии также отметили, что диалог с Трампом длился «чуть больше часа».

Источник: Iz.Ru