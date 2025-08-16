Официальный Баку выразил соболезнования Пакистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи многочисленными жертвами стихийного бедствия на северо-западе этой страны.
«Мы глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными наводнениями на севере Пакистана.
Наши мысли и молитвы с пострадавшими и их семьями.
Азербайджан выражает солидарность с братским народом и правительством Пакистана в это трудное время», - говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети Х.
Отметим, что число жертв наводнений и оползней из-за проливных дождей в северо-западной части Пакистана достигло более 300 человек.
Министр провинции Хайбер-Пахтунхва Али Амин Гандапур объявил субботу днем траура по погибшим.
We are deeply saddened by the tragic loss of lives and devastation caused by the floods in the northern part of #Pakistan.
Our thoughts and prayers are with the victims and their families. #Azerbaijan stands in solidarity with the brotherly people and Government of Pakistan… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 16, 2025