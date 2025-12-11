 Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном открывает новые возможности для инвестиций | 1news.az | Новости
Политика

Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном открывает новые возможности для инвестиций

First News Media00:17 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 декабря посетил Торговую палату Гамбурга, где встретился с местными предпринимателями

Об этом армянские СМИ сообщают со ссылкой на правительство страны.

Генеральный директор палаты Мальте Хайни отметил, что бизнесмены заинтересованы в изучении возможностей, доступных в различных секторах экономики Армении.

Пашинян подчеркнул, что подписание мирного соглашения с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне открывает новые перспективы для инвестиций.

Он также затронул тему разблокировки региональных каналов связи и добавил, что правительство Армении проводит последовательные реформы для улучшения деловой среды, развития экономики и привлечения инвестиций.

413

Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном открывает новые ...

