Пашинян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном открывает новые возможности для инвестиций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 декабря посетил Торговую палату Гамбурга, где встретился с местными предпринимателями

Об этом армянские СМИ сообщают со ссылкой на правительство страны.

Генеральный директор палаты Мальте Хайни отметил, что бизнесмены заинтересованы в изучении возможностей, доступных в различных секторах экономики Армении.

Пашинян подчеркнул, что подписание мирного соглашения с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне открывает новые перспективы для инвестиций.

Он также затронул тему разблокировки региональных каналов связи и добавил, что правительство Армении проводит последовательные реформы для улучшения деловой среды, развития экономики и привлечения инвестиций.