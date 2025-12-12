Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов НАНА
Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов Национальной академии наук Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли в комментарии журналистам на Аллее почетного захоронения.
По его словам, вопрос будет вынесен на рассмотрение в Академии, после чего будет принято окончательное решение.
"У НАНА есть четкая позиция по этому поводу. Действия Рамиза Мехтиева против независимого азербайджанского государства и выдвинутые в его адрес обвинения категорически исключают возможность его дальнейшего пребывания в статусе члена Академии. Вопрос будет рассмотрен и, при необходимости, будет принято соответствующее решение", - отметил Габиббейли.
