 Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов НАНА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов НАНА

First News Media12:24 - Сегодня
Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов НАНА

Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА Иса Габиббейли в комментарии журналистам на Аллее почетного захоронения.

По его словам, вопрос будет вынесен на рассмотрение в Академии, после чего будет принято окончательное решение.

"У НАНА есть четкая позиция по этому поводу. Действия Рамиза Мехтиева против независимого азербайджанского государства и выдвинутые в его адрес обвинения категорически исключают возможность его дальнейшего пребывания в статусе члена Академии. Вопрос будет рассмотрен и, при необходимости, будет принято соответствующее решение", - отметил Габиббейли.

Поделиться:
249

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Мнение

«Мир vs реальность»: анализ выступления Пашиняна в Берлине

Политика

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера ...

Общество

Дождливая погода и густой туман охватили ряд регионов страны

Политика

Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов НАНА

Начался суд по делу «Meydan TV»

Али Асадов: Транспортные коридоры через Каспий создают новые перспективы для торговли в регионе

Али Асадов: Баку поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент: Самый надежный и самый безопасный маршрут, соединяющий Центральную Азию с Европой, проходит через Азербайджан

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Хикмет Гаджиев: Роль президента Трампа была фундаментальной в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Последние новости

Родители возмущены: учениц в брюках отстраняют от занятий в сумгайытской школе - ВИДЕО

Сегодня, 12:51

«Мир vs реальность»: анализ выступления Пашиняна в Берлине

Сегодня, 12:35

Обнародовано состояние народного поэта Наримана Гасанзаде

Сегодня, 12:33

Рамиз Мехтиев будет исключен из числа действительных членов НАНА

Сегодня, 12:24

Начался суд по делу «Meydan TV»

Сегодня, 12:22

СМИ: В Ереване закроется офис карабахских сепаратистов

Сегодня, 12:19

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 12:10

В Шамахе два члена одной семьи отравились угарным газом

Сегодня, 11:57

Али Асадов: Транспортные коридоры через Каспий создают новые перспективы для торговли в регионе

Сегодня, 11:52

Скончался брат Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

Сегодня, 11:51

Али Асадов: Баку поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету

Сегодня, 11:48

Хачатурян: Правительство Армении нацелено на укрепление мира на Южном Кавказе

Сегодня, 11:40

Голодные игры возвращаются: Лоуренс и Хатчерсон вернутся к ролям

Сегодня, 11:37

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Сегодня, 11:26

Токаев предупредил: Обмеление Каспия может вызвать серьезные последствия

Сегодня, 11:20

Токаев: Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского маршрута

Сегодня, 11:16

Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для региона

Сегодня, 11:15

Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 11:09

Голливудский прорыв: Disney сотрудничает с OpenAI

Сегодня, 11:04

Эрдоган призвал международное сообщество активно поддержать урегулирование в Газе

Сегодня, 11:01
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30