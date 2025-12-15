В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Новые партии зерновых в ближайшее время поступят в Армению транзитом через территорию Азербайджана и Грузии.

Об этом заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян.

По словам министра, грузы уже находятся в пути, а о точных сроках доставки в Ереван, а также о том, из каких стран они будут доставлены, министр обещал сообщить позже.

"Когда груз будет доставлен, я представлю данные в тоннах", — отметил Папоян.

Комментируя вопрос о возможности поставок нефтепродуктов из Азербайджана, министр подчеркнул, что информация об этом будет обнародована только после их фактической доставки в страну.

Напомним, партия российской пшеницы прибыла на армянскую пограничную железнодорожную станцию "Айрум" (армяно-грузинская граница) вечером 5 ноября, а казахстанская – 8 ноября. Это были первые за 35 лет прямые железнодорожные перевозки из России через Азербайджан или по ее территории в Грузию и далее в Армению (так как пшеница из Казахстана также проследовала через территорию РФ).

7 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии получили запрос от партнеров на разовый транзит топлива из Азербайджана в Армению.

