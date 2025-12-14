Азербайджан принимает участие на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

В столице Королевства Саудовская Аравия – городе Эр-Рияде — начал работу XI Глобальный форум Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в форуме на тему «UNAOC: два десятилетия диалога во имя человечества — наступление новой эры взаимного уважения и взаимопонимания в многополярном мире», принимают участие главы государств и правительств, руководители международных и региональных организаций, религиозные лидеры, а также представители частного сектора, молодежи, искусства, спорта, академических кругов и средств массовой информации.

В мероприятии участвует делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адилем Керимли, а также председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

На сессиях двухдневного форума будут обсуждаться темы «Ответственное лидерство в многополярном мире: продвижение многосторонности посредством инклюзивного диалога», «Вера в человечество: межрелигиозный диалог как мост к миру и единому человечеству», «От цифровых реалий к реальному миру: борьба с дипфейками, дезинформацией, управляемой искусственным интеллектом, и ненавистью, усиленной новыми алгоритмами», «Защита человеческого достоинства и продвижение чувства идентичности: переосмысление миграционных историй и городов как инклюзивных пространств для всех» и др.

Также в рамках форума будут организованы встреча высокого уровня Группы друзей UNAOC и Молодежный форум UNAOC.