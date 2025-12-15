Глава МО Армении рассказал, какова обстановка на границе с Азербайджаном

Обстановка на армяно-азербайджанской границе сейчас спокойная, сказал журналистам министр обороны Армении Сурен Папикян.

Министр не считает, что сейчас есть повод для беспокойства. У вооруженных сил сегодня другие проблемы, связанные с погодными условиями: усиление ветра, метель.

Это создает для войск дополнительные трудности при организации службы, так как в зимние месяцы дороги, ведущие к позициям в высокогорной местности, закрываются. В связи с этим делается все для их расчистки и обеспечения бесперебойной связи.

