Глава МО Армении рассказал, какова обстановка на границе с Азербайджаном
Обстановка на армяно-азербайджанской границе сейчас спокойная, сказал журналистам министр обороны Армении Сурен Папикян.
Министр не считает, что сейчас есть повод для беспокойства. У вооруженных сил сегодня другие проблемы, связанные с погодными условиями: усиление ветра, метель.
Это создает для войск дополнительные трудности при организации службы, так как в зимние месяцы дороги, ведущие к позициям в высокогорной местности, закрываются. В связи с этим делается все для их расчистки и обеспечения бесперебойной связи.
Источник: Sputnik Армения
