В Кремле не стали комментировать возможную встречу президентов Азербайджана и РФ в КНР

Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы готовим сейчас как раз график двусторонних встреч. Его предстоит вписать в мероприятия, которые будут организованы нашими китайскими друзьями. После того, как это будет финализировано, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

Источник: Газета.ру