Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сыграл вничью с «Челси» - ОБНОВЛЕНО
Футбольный клуб "Карабах" провел домашний матч IV тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против английского "Челси".
Встреча, состоявшаяся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершилась со счетом 2:2.
Таким образом, агдамский клуб набрал 7 очков в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что команда под руководством Гурбана Гурбанова проведет матч V тура 25 ноября в гостях против итальянского "Наполи".
22:59
Лондонский "Челси" сравнял счет в матче с "Карабахом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу в Баку.
На 53-й минуте отличился Гарначо - 2:2.
22:46
Завершился первый тайм матча IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" - "Челси".
Агдамцы ушли на перерыв с преимуществом со счетом 2:1.
В матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Челси" был забит третий гол.
В игре, проходящей на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова, хозяева поля вышли вперед со счетом 2:1.
На 39-й минуте Марко Янкович забил гол с пенальти.
22:34
«В рамках Лиги чемпионов в матче между командами «Карабах» и «Челси» представитель Агдама вышел вперёд.
На 39-й минуте Янкович забил с пенальти.
22:27
"Карабах" сравнял счет в матче с английским "Челси" в IV туре общего этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
На 29-й минуте игры, проходящей на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова, отличился Леандро Андраде в составе хозяев поля.
22:19
В матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Челси" (Англия) забит первый гол.
На 17-й минуте игры, проходящей на Республиканском стадионе Тофика Бахрамова в Баку, отличился Эстеван Виллиан в составе гостей.
22:00
В Баку проходит матч между командами «Карабах» и «Челси», проводимый в рамках IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча, проходящая на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, началась в 21:45.
Матч обслуживает судейская бригада из Австрии.
21:20
Объявлены стартовые составы на матч IV тура между командами «Карабах» (Агдам) и «Челси» (Лондон), который состоится в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Команды выйдут на поле в поединке, который начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, в следующих составах:
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Матеус Сильва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Кади Борхес, Педро Бикальо, Абделла Зубир (к), Леандро Андраде, Камило Дуран, Марко Янкович.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Челси»: Роберт Санчес, Тосин Адарабиойо, Марк Кукурелья, Джоррел Хато, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Андрей Сантос, Джейми Гиттенс, Эстевао, Жоао Педро, Тайрик Джордж.
Главный тренер: Энцо Мареска.