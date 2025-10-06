Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона — Сым Астаринского района.

Участникам тура представили туристический потенциал, гостевые дома, объекты агротуризма и элементы экотуристической инфраструктуры, созданные в рамках Государственной программы развития сельского туризма.

Сым - это небольшое село, в котором живут около восьмисот человек. Пять лет назад сюда почти не приезжали туристы, село жило своей тихой, размеренной жизнью, и мало кто мог представить, что вскоре оно станет примером успешного развития агро- и экотуризма в стране. Всё изменилось после того, как Государственное агентство по туризму Азербайджана включило его в программу развития туристических сёл.

Сегодня это село является наглядным примером того, как грамотно выстроенная стратегия, поддержка государства и вовлечённость местного населения способны преобразить даже самые удалённые уголки страны. Здесь появились гостевые дома, музей под открытым небом, аккуратные дороги и благоустроенные сельские площадки.

Но самое главное — это атмосфера: невероятные панорамные виды, живописная природа, от которой невозможно оторвать глаз. Время тут будто останавливается, отчего тебе самому хочется немного затормозиться и позволить себе насладиться тишиной.

Сегодня около 60% трудоспособного населения села занято в сфере туризма. Люди, которые раньше занимались сельским хозяйством, теперь встречают гостей, водят экскурсии, готовят традиционные блюда и рассказывают о местных обычаях. Сюда приезжают не только из Баку и других регионов страны, но и туристы из Европы.

Перемены в этом селе начались не случайно. Государственное агентство по туризму Азербайджана поставило перед собой цель вдохнуть новую жизнь в сельские территории, показать, что туризм может развиваться не только в крупных городах или на морских курортах. Как раз поэтому несколько лет назад был запущен проект по развитию туристических сёл. Его идея проста: если создать необходимые условия, дороги, санитарные узлы, парковки, инфраструктуру, то люди сами начнут развивать туризм, превращая собственные дома, традиции и уклад в уникальный культурный продукт.

Проложили новые дороги, благоустроили центр села, оформили маршруты, установили указатели и туристическую маркировку. Теперь сюда можно добраться без трудностей, а прибывшие путешественники видят не безымянное село, а место с собственным лицом, историей и душой.

Сейчас в селе насчитывается порядка 17 гостевых домов, и многие из них были обустроены при поддержке государства и партнёрских структур.

В рамках проекта был создан «Тандыр эви», где туристы могут наблюдать за процессом выпечки местной жительницей хлеба в настоящем глиняном тандыре. Здесь, в атмосфере домашнего уюта, гости знакомятся с подлинными элементами сельской жизни, а также пробуют блюда, приготовленные самими жителями.

Но село не ограничивается туризмом как бизнесом, здесь продолжается обычная жизнь. Работает школа, рассчитанная на одиннадцать классов, и это особенно важно: молодёжь остаётся на месте, не уезжает в поисках других возможностей. Многие выпускники помогают родителям в семейных гостевых домах или становятся экскурсоводами для приезжих.

Сейчас здесь создаётся музей под открытым небом, проект, который позволит гостям глубже погрузиться в историю региона. По сути, это не просто музей, а живая площадка, куда каждый из сельчан может приносить свои исторические находки с территории Сыма. Как отмечается, это дает возможность не забывать о собственной истории, а также дополнять ее. В Сыме действительно сохранилось множество археологических и религиозных памятников, Эти места изучаются и, как отмечают представители Агентства, в будущем войдут в учебные программы школ.

Всё здесь строится с участием местных мастеров и энтузиастов. Туризм здесь не выглядит навязанным извне, ведь каждый житель стал частью этого процесса. Кто-то принимает гостей, кто-то готовит домашние блюда, кто-то водит туристов по окрестным тропам, рассказывая истории, которые не найдёшь ни в одном путеводителе.

Заведующий отделом Государственного агентства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов говорит, что сельский туризм стал одним из приоритетов Агентства:

«Мы хотим, чтобы люди могли зарабатывать там, где они живут. Мы создали руководство для владельцев гостевых домов, пособие по агротуризму, проводим тренинги, делимся опытом. А Сым — это наше модельное село. Мы строим здесь не просто инфраструктуру, а пример, который вдохновит другие регионы».

По его словам, только за последние два года число туристов выросло в несколько раз: если в 2017-м сюда приезжало около тысячи человек в год, то сейчас летом ежемесячно бывает более двух тысяч.

Одним из направлений развития стало пчеловодство. В селе создаётся образцовое пчеловодческое хозяйство, которое не только производит мёд, но и принимает туристов, желающих увидеть, как работают ульи и как рождается янтарное золото. В скором времени здесь откроется торговый киоск, где местные жители смогут продавать мёд, тканые ковры, изделия из глины и дерева.

Кроме того, из значимых направлений стала реставрация и поддержка действующих ремесленных мастерских. В селе по-прежнему функционирует кузнечная зона, где работает потомственный мастер. Гостям показывают процесс ковки, который передаётся в семье из поколения в поколение.

Парвиз Салаев, один из жителей, будто пересказывая древний эпос, говорит:

«Наше село состоит из 83 родников и четырёх больших водопадов. История Сыма связана с именем Сама — сына пророка Нуха. От его имени и пошло название деревни. А ещё здесь был дворец шаха Хосрова Ануширвана. Камни, которые вы видите, это всё его время. На одном из водопадов, Дустагхана, держали пленников. Сейчас это просто красивейшее место, но когда-то оно было тюрьмой».

Для Азербайджана подобные сёла становятся не просто точками интереса, а доказательством того, что устойчивый туризм возможен. Он не разрушает, а бережно сохраняет культуру, природу и человеческое тепло.

Джамиля Суджадинова