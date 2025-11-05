В Азербайджане отец и сын охотились на птиц из «Красной книги»

В Зардабском районе задержаны отец и сын, которые охотились на птиц, занесенных в «Красную книгу».

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД со ссылкой на Бюро Верхнего Ширвана, сотрудниками Зардабского районного отдела полиции были проведены мероприятия, направленные на предотвращение незаконной охоты.

В ходе мероприятий на территории поселка Беимли района были задержаны Александр Мирзалиев и его сын Роман Мирзалиев, которые охотились на полевых птиц, занесенных в «Красную книгу».

У указанных лиц были обнаружены и изъяты охотничье ружье и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.