Политика

Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского Музея в рамках своей рабочей поездки в эту страну.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на мероприятии, в котором приняли участие руководители различных государств, правительств и парламентов, было зачитано обращение к участникам президента Египта Абдельфаттаха Ас-Сиси, приветственную речь произнёс премьер-министр этой страны Мустафа Мадбули.

Церемония открытия продолжилась художественной программой, демонстрировавшей культуру Египта, после чего была проведена выставка наиболее символичны артефактов музея.

Следует отметить, что в музее собраны экспонаты, относящиеся к разным периодам египетской цивилизации, а также более 100 тысяч артефактов.

