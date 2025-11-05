 Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30 | 1news.az | Новости
В мире

Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

First News Media21:00 - Сегодня
Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в саммите лидеров 30-й Конференции сторон (COP30) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как передает SANA, с этой целью он отправится завтра в Бразилию.

"Президент Ахмед аш-Шараа совершит официальный визит в Бразилию 6-7 ноября для участия во встречах, которые соберут десятки лидеров и глав государств из разных стран мира", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что это будет первое участие Сирии в саммите на уровне главы государства.

