В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась фотовыставка «Возрождение Карабаха: История Aзербайджанского Ренессанса» - ФОТО

Организованная Фондом Возрождения Карабаха фотовыставка «Возрождение Карабаха: История Aзербайджанского Ренессанса» демонстрируется в Международном аэропорту Гейдар Алиев с 5 ноября. Экспозиция продлится до 12 ноября.

Выставка, включающая в себя 25 фотографий, размещена в зонах вылета и прилёта Терминала 1 аэропорта.

Фотовыставка подготовлена на основе впечатляющих снимков из одноимённой книги британского писателя Грэма Уилсона. Её цель — ознакомить как местную общественность, так и иностранных гостей, прибывающих в Азербайджан, с масштабными процессами восстановления и строительства на освобождённых территориях, а также наглядно представить новый облик Карабаха — возрождающегося и динамично развивающегося региона.

Фотографии, сделанные на освобождённых землях, отражают масштаб восстановительных и строительных работ, проводимых в Карабахе под руководством Президента Ильхама Алиева, процесс возрождения историко-культурного наследия и развитие социальной инфраструктуры. Особое место в экспозиции занимают снимки, посвящённые богатой природе Карабаха, его уникальной флоре и фауне.

После показа в Международном аэропорту Гейдар Алиев выставка будет представлена в крупных торговых центрах и на нескольких других площадках Баку.

Отметим, что с момента своего основания Фонд Возрождения Карабаха активно ведёт просветительскую и коммуникационную деятельность, направленную на освещение достоверной информации о Карабахе, а также на демонстрацию масштабных работ по восстановлению и развитию освобождённых территорий.