 Трамп обещает прекратить еще один конфликт | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп обещает прекратить еще один конфликт

First News Media21:42 - 05 / 11 / 2025
Трамп обещает прекратить еще один конфликт

Президент США Дональд Трамп в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме заявил, что Вашингтон положил конец восьми войнам и сделает это еще с одной. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. Восемь войн. Нам предстоит [остановить] еще одну, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена», — сказал он.

Трамп ранее заявлял, что за время своего второго президентского срока завершил восемь конфликтов: между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

В ходе предвыборной кампании он обещал завершить войну в Украине за один день, однако после вступления в должность признал, что на это уйдет больше времени.

Поделиться:
270

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев наградил ряд деятелей науки

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сыграл вничью с «Челси» - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в мероприятии, посвященном 5-летию Победы в ...

Общество

PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku - ФОТО

В мире

Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

Трамп обещает прекратить еще один конфликт

Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

При крушении самолета в Кентукки погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Герцогиня Меган Маркл с крыльями бабочки выпрашивала конфеты с принцем Гарри

На Мальдивах запретили курить всем рождённым после 1 января 2007 года

Суд признал зятя Элариза Мамедоглу виновным в хищении более 4 миллионов манатов

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

Последние новости

Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР

Сегодня, 00:08

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сыграл вничью с «Челси» - ОБНОВЛЕНО

05 / 11 / 2025, 23:50

В на свадьбе в Сумгайыте произошла трагедия

05 / 11 / 2025, 23:40

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в мероприятии, посвященном 5-летию Победы в Отечественной войне - ФОТО

05 / 11 / 2025, 23:20

В Баку состоялся круглый стол высокого уровня Арабской координационной группы - ФОТО

05 / 11 / 2025, 22:23

Трамп обещает прекратить еще один конфликт

05 / 11 / 2025, 21:42

Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

05 / 11 / 2025, 21:00

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области морского образования

05 / 11 / 2025, 20:40

В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась фотовыставка «Возрождение Карабаха: История Aзербайджанского Ренессанса» - ФОТО

05 / 11 / 2025, 20:20

Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

05 / 11 / 2025, 20:00

Анджелина Джоли приехала в Херсон

05 / 11 / 2025, 19:45

На официальном аккаунте клуба «Челси» опубликованы кадры из Баку - ФОТО

05 / 11 / 2025, 19:32

С ЕС обсужден мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

05 / 11 / 2025, 19:17

Лейла и Арзу Алиевы посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции - ФОТО

05 / 11 / 2025, 19:00

Ильхам Алиев наградил ряд деятелей науки

05 / 11 / 2025, 18:45

Сахиба Гафарова прибыла в Бразилию с рабочим визитом для участия в COP30

05 / 11 / 2025, 18:30

При крушении самолета в Кентукки погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

05 / 11 / 2025, 18:15

Азербайджан представлен на Международном молодежном форуме в Актау

05 / 11 / 2025, 18:05

В Азербайджане отец и сын охотились на птиц из «Красной книги»

05 / 11 / 2025, 17:52

В Вашингтоне представители Армении, США и Азербайджана обсудили «Маршрут Трампа»

05 / 11 / 2025, 17:49
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10