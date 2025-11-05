С ЕС обсужден мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

5 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалену Гроно.

Об этом сообщили в МИД АР.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы.

Были рассмотрены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС в политической, экономической, транспортной, энергетической сферах и др. Отмечена важность переговоров о платформах и инструментах сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Подчеркнуто, что контакты между двумя сторонами на высоком уровне и диалоги, проведенные в последние месяцы, вызывают удовлетворение, отмечена важность продолжения усилий в этом направлении. Специальный представитель выразила готовность Европейского союза к поддержке достижений, полученных в рамках Вашингтонского саммита.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о прогрессе и перспективах в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном урегулировании, а также довел до внимания позицию нашей страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.