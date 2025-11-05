Лейла и Арзу Алиевы посетили ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции - ФОТО

5 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили 25-ю Юбилейную традиционную Республиканскую ярмарку выставки-продажи пчеловодческой продукции.

Во время посещения Лейла Алиева и Арзу Алиева осмотрели стенды, поинтересовались представленными пчеловодами различными видами меда и пчеловодческой продукции, были проинформированы о процессе производства, показателях качества. Они искренне побеседовали с пчеловодами о сезонной продуктивности и возможностях реализации продукции, сделали фото на память.

Отметим, что в этом году в ярмарке принимают участие более 280 фермеров из 43 регионов. Активное участие в ярмарке приняли участники проекта «Молодой пчеловод», реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA в целях стимулирования экологического предпринимательства среди молодежи. Четыре семьи «Молодых пчеловодов» представили на ярмарке в целом 1128 килограммов меда.

На ярмарке впервые представлен пчеловодческий кооператив Güllü Yaylaq, функционирующий в Ходжалинском районе. Основатель кооператива Ганира Асадова из села Баллыджа Ходжалинского района много лет занимается пчеловодством. Целью кооператива является повышение занятости женщин в сельском хозяйстве, сохранение местных традиций пчеловодства и содействие производству экологически чистой продукции. В настоящее время кооператив Güllü Yaylaq, который состоит из 5 членов, представил на ярмарке 400 килограммов продукции, включающей 6 видов пчеловодческой продукции.

Кроме того, продукцию на ярмарке представили участники «Фестиваля кяльбаджарского меда 2025», проведенного по инициативе Лейлы Алиевой в Кяльбаджарском районе в сентябре этого года.

Особо следует подчеркнуть, что внимание и поддержка, проявленные Президентом Ильхамом Алиевым в его выступлениях кяльбаджарскому меду, являются показателем высочайшего значения качества и признания меда этого региона. Сегодня кяльбаджарский мед отличается своими натуральными свойствами и качеством, становится одним из национальных брендов Азербайджана.

Отметим, что на ярмарке представлено свыше 100 тонн меда и более 15 видов различной пчеловодческой продукции.