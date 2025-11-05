В Баку состоялся круглый стол высокого уровня Арабской координационной группы - ФОТО

В Баку состоялся круглый стол высокого уровня Арабской координационной группы, организованный Министерством экономики.

Как сообщили в Министерстве, выступивший на мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров отметил эффективные партнерские отношения, сложившиеся между Азербайджаном и институтами, входящими в состав Арабской координационной группы.

Отмечалось, что Исламский банк развития (ИБР) и Фонд ОПЕК принимали участие в финансировании проектов, направленных на устойчивое развитие, повышение социального благосостояния и укрепление экономической инфраструктуры Азербайджана, а другие члены Арабской координационной группы примкнули к ряду проектов, реализуемых в нашей стране, тем самым внеся вклад в социально-экономический прогресс государства.

Он подробно рассказал о благоприятных условиях для ведения бизнеса и инвестиционных возможностях в Азербайджане, а также достигнутых результатах в развитии не-нефтяного сектора. Были также отмечены программы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, экономическому возрождению Карабаха и Восточного Зангезура, меры по стимулированию предпринимательской деятельности, а также богатый экономический потенциал этих регионов.

Председатель группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасир отметил прочное партнерство между Азербайджаном и Арабской координационной группой, подчеркнув наличие большого потенциала для расширения сотрудничества. Была выражена уверенность в том, что круглый стол внесет весомый вклад в развитие взаимодействия. Отмечалась заинтересованность банка в расширении партнерства с Азербайджаном в таких направлениях, как развитие инфраструктуры, реализация производственного потенциала, цифровая трансформация и другие сферы, особенно участие в перспективных проектах на освобожденных территориях.

Президент Фонда ОПЕК Абдулхамид Аль-Халифа подчеркнул, что отношения Фонда с Азербайджаном основаны на взаимном доверии. Было также подчеркнуто успешное сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения и сельского хозяйства, выражалась заинтересованность в дальнейшем углублении отношений с Азербайджаном.

Выступивший на мероприятии генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мухаммед Саиф Аль-Сувайди, отметил, что за последние годы между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами сформировались прочные экономические партнерские отношения, а реализация совместных проектов способствует их дальнейшему укреплению и углублению взаимного экономического сотрудничества.

Генеральный директор Саудовского фонда развития Султан Абдуррахман Аль-Маршад заявил, что отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и доверии. Была выражена уверенность в том, что круглый стол положит начало новому этапу, соответствующему национальным целям развития Азербайджана.

Исполняющий обязанности генерального директора Арабского фонда экономического развития Кувейта Валид Аль-Бахар отметил, что основная миссия фонда заключается в содействии экономическому и социальному развитию стран-членов и государств-партнеров. Подчеркивалось, что Азербайджан, играющий важную роль моста между Востоком и Западом, обладает богатыми природными ресурсами, плодородными землями и высококвалифицированными человеческими ресурсами. Отмечалось наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества с Азербайджаном в направлениях экономической диверсификации, обеспечения социального развития и оказания технической помощи.

В рамках круглого стола глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, председатель ОАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов и председатель ОАО «Бакинский метрополитен» Вюсал Асланов представили информацию о проектах, реализуемых в соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны - в областях устойчивого развития, градостроительства, повышения эффективности управления водными ресурсами и модернизации транспортной инфраструктуры.

В ходе круглого стола были также продемонстрированы презентации, посвященные перспективным проектам.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов и заведующий отделом Кабинета министров Руслан Рустамли, которые подчеркнули, что страна придает большое значение сотрудничеству с Арабской координационной группой.

На встрече была представлена информация о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, инвестиционном потенциале этих земель.

В ходе круглого стола были обсуждены стратегические инфраструктурные и развивающие проекты, проведен обмен мнениями о перспективах совместного финансирования.

В ходе мероприятия была подписана «Декларация о намерениях между Министерством экономики Азербайджанской Республики и членами Арабской координационной группы».

Документ подписали: министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, председатель группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасир, президент Фонда ОПЕК Абдельхамид Аль-Халифа, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мухаммед Саиф Аль-Сувейди, генеральный директор Саудовского фонда развития Султан Абдуррахман Аль-Маршад и исполняющий обязанности генерального директора Арабского фонда экономического развития Кувейта Валед Аль-Бахар.

Согласно документу, стороны выразили намерение расширить сотрудничество в привлечении льготного финансирования со стороны членов Арабской координационной группы инфраструктурных проектов в Азербайджане в соответствии с документом «Азербайджан-2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

Декларация также предусматривает поощрение взаимодействия, основанного на обмене информацией и опытом.

Затем был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом развития Абу-Даби», который подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и генеральный директор Фонда Мухаммед Саиф Аль-Сувейди.

Подписанные документы знаменуют переход партнерства между Азербайджаном и Арабской координационной группой на новый этап, предусматривая повышение эффективности совместной деятельности, создание новых механизмов для продвижения деловых платформ и инвестиций.