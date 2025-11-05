В Вашингтоне представители Армении, США и Азербайджана обсудили «Маршрут Трампа»

В Вашингтоне в среду состоялось мероприятие, в котором приняли участие представители компаний из Азербайджана, Армении и США, а также других заинтересованных организаций, чтобы обсудить сотрудничество в рамках проекта TRIPP. Об этом сообщила News.am директор программ Института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Лаура Линдерман.

«Заинтересованные компании из Вашингтона, американские компании, встречаются с представителями бизнес-сектора Азербайджана и Армении», - отметила она.

Что касается того, как «Маршрут Трампа» будет сочетаться и взаимодействовать с другими региональными транспортными инициативами, например, с инициативой Китая «Один пояс, один путь», она ответила: «Чем больше транзитных коридоров соединит Кавказ с Центральной Азией и Европой, а также север с югом, тем лучше».

На вопрос, как «Маршрут Трампа» изменит ситуацию на Южном Кавказе, Линдерман ответила: «Думаю, это может принести большую пользу Южному Кавказу в будущем, поскольку чем больше Южный Кавказ сможет сотрудничать, тем сильнее он будет. Это дает им больше рычагов для экономической интеграции и наличия мощных маршрутов через регион».

Относительно того, какая компания будет координировать деятельность «Маршрута Трампа», то директор программ Института Центральной Азии и Кавказа сказала, что переговоры ведутся с различными международными компаниями из Европы, Центральной Азии и США: «Поэтому, думаю, что над «Маршрутом Трампа» будут работать разные компании».

При этом Линдерман полагает, что Россия вообще не будет интегрирована в этот коридорный процесс: «Но, возможно, у них есть другие коридоры, над которыми они работают с Арменией, например, коридор Север-Юг».