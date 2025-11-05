 Азербайджан представлен на Международном молодежном форуме в Актау | 1news.az | Новости
Общество

Азербайджан представлен на Международном молодежном форуме в Актау

First News Media18:05 - Сегодня
Азербайджан представлен на Международном молодежном форуме в Актау

В Актау начал свою работу Международный молодежный форум Aktau Youth Forum.

Как сообщала пресс-служба акима Мангистауской области, мероприятие объединило 150 молодых лидеров из всех регионов Казахстана, а также Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Турции.

В рамках форума сначала была организована выставка социальных и познавательных проектов, реализованных молодежью.

Главная цель мероприятия - повышение духовного, интеллектуального и социального потенциала молодежи, развитие международного сотрудничества и содействие эффективной реализации государственной молодежной политики.

В программе форума предусмотрены панельные сессии, семинары-практикумы, воркшопы, а также экскурсии по культурно-историческим объектам Мангистауской области.

Международный молодежный форум продлится до 7 ноября.

