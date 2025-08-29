Чемпионат Европы по аэробике в Гяндже соберет 19 стран - ФOTO

Европейская гимнастика обнародовала цифры чемпионата Европы по аэробике и Европейских соревнований возрастных групп среди юниоров в этом виде, которые состоятся в ноябре в Гяндже.

Состязания соберут спортсменов из команды из девятнадцати стран. Помимо хозяев, в Гяндже выступят команды Германии, Венгрии, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании, Финляндии, Эстонии, Франции, Великобритании, Италии, Литвы, Украины, Греции, Молдовы, Португалии, Румынии, Словакии и Турции.

На чемпионате Европы, который пройдет 14-16 ноября, примет участие 281 спортсмен. А состязаниях возрастных групп (9-11 ноября) свои силы попробуют в общей сложности 658 юных мастеров аэробики. При этом, 296 из них выступят в категории U-15.

Одними из главных фаворитов чемпионата Европы будет смешанная пара Владимир Долматов – Медина Мустафаева. Азербайджанские гимнасты в прошлом году выиграли серебро на чемпионате мира в Песаро, а в этом также не сбавляют оборотов. Две недели назад спортсмены завершили выступление на Всемирных Играх в китайском Чэнду, где завоевали серебряные награды. По ходу сезона пара также отличилась на этапах Кубка мира, выиграв в Португалии и удостоившись серебра в Токио. В активе Долматова и Мустафаевой и победа на турнире в Тулузе, поэтому к ЧЕ в Гяндже, которая впервые примет официальные международные соревнования по гимнастике, они подходят в прекрасной форме.