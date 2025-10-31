Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства Европы - ФОТО

Член сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Равин Алмамедов стал победителем первенства Европы, прошедшего в Албании.

Как говорится в сообщении Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, Р. Алмамедов, выступающий в весовой категории до 79 кг, поднял в рывке штангу 151 кг. В толчке его результат составил 189 кг, показав в сумме двоеборья 340 кг. Таким образом, наш спортсмен, завоевавший бронзовую медаль в рывке и золотую в толчке, стал в итоге победителем чемпионата Европы.

Он также установил рекорд чемпионата Европы в толчке и многоборья. Медали победителям вручили член «Консультативной группы» Международной федерации тяжелой атлетики и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Фирдовси Умудов и представитель AAF на первенстве Европы Азер Ализаде.