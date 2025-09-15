Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО
От всей души поздравляю с годовщиной освобождения столицы Азербайджана – Баку от вражеской оккупации.
Об этом написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети «Х».
«Чтим память командующего Кавказской исламской Армии Нуру Паши и всех наших героев, передаю приветствия братскому азербайджанскому народу», - говорится в публикации турецкого лидера.
Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/HSLym2p2dA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2025
172