Ильхам Алиев принял участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК - ФОТО

3 марта в Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Затем выступил комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йёргенсен.

Х Х Х

В заседании принимают участие 27 стран, включая Азербайджан и европейские государства, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. В мероприятии участвуют министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

После сессии открытия заседание продолжается в формате Министерской сессии, пленарных сессий «Сессия Южный газовый коридор: устойчивый успех и новый этап развития Южного газового коридора» и «Проекты зеленой энергетики».

В рамках Консультативного совета состоится Инвестиционный круглый стол по зеленой связности Азербайджан-Европейский Союз.

В заключение будет организована пресс-конференция по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Встречи министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору проводятся с февраля 2015 года.