Ильхам Алиев принял участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК - ФОТО
3 марта в Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
Затем выступил комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йёргенсен.
В заседании принимают участие 27 стран, включая Азербайджан и европейские государства, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. В мероприятии участвуют министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.
После сессии открытия заседание продолжается в формате Министерской сессии, пленарных сессий «Сессия Южный газовый коридор: устойчивый успех и новый этап развития Южного газового коридора» и «Проекты зеленой энергетики».
В рамках Консультативного совета состоится Инвестиционный круглый стол по зеленой связности Азербайджан-Европейский Союз.
В заключение будет организована пресс-конференция по итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
Встречи министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору проводятся с февраля 2015 года.