Ильхам Алиев принял еврокомиссара по энергетике - ФОТО

3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищного строительства Даном Йёргенсеном, принимающую участие в 12-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Дан Йёргенсен сказал, что выступление главы государства на открытии 12-го заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике произвело на них глубокое впечатление.

Отметив важное значение сегодняшнего мероприятия, Дан Йёргенсен сказал, что партнерство с нашей страной имеет для них важное значение и что они заинтересованы в его расширении. Он выразил признательность за осуществляемое сотрудничество.

Коснувшись состоявшихся в прошлом году визитов в нашу страну верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас и комиссара Европейского Союза по расширению Марты Кос, глава нашего государства оценил активную работу наших делегаций как показатель стремления обеих сторон к углублению сотрудничества в области энергетики и связности.

В ходе беседы был затронут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, особенно в нынешний период, обсуждены вопросы расширения географии экспорта азербайджанских энергоресурсов на европейский рынок и перспективы сотрудничества в области природного газа и зеленой энергетики.