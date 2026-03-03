Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Болгарии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Болгария Илияне Йотовой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Болгария.

Нас радует нынешний уровень традиционно дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией. Наши двусторонние отношения развиваются в духе взаимного уважения и доверия, сотрудничество, охватывающее различные сферы, изо дня в день расширяется и наполняется новым содержанием.

Наши политические связи высокого уровня создают хорошую почву для сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах. Активное взаимодействие, которое мы демонстрируем в энергетическом секторе – одном из приоритетных направлений нашего сотрудничества, вызывает одобрение.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу недавнюю встречу в Мюнхене и проведенный обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-болгарских отношений.

Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных отношений, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания».