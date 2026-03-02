 Президент Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов - ФОТО

First News Media10:55 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых отходов - ФОТО

2 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился во дворе Бакинского Экспо-центра с техникой для перевозки бытовых отходов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта техника, произведенная на Гянджинском автомобильном заводе по заказу Министерства экологии и природных ресурсов, будет направлена в различные города и районы нашей страны.

Министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов и председатель Наблюдательного совета Производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод» Ханлар Фатиев проинформировали главу государства о проекте.

Было отмечено, что в рамках проекта изготовлено в общей сложности 70 единиц коммунальной техники вместимостью 22 кубометров каждая. Коммунальную технику с двух площадок – перед Экспо-центром в городе Баку и со двора автомобильного завода в городе Гянджа планируется отправить в 58 городов и районов Азербайджана.

В Азербайджане, наряду с Баку последовательно продолжаются проекты, направленные на развитие и регионов, создание там современной социальной инфраструктуры, в том числе закладку парков, зеленых и лесных зон, и тем самым улучшение экологической ситуации в стране в целом. С этой точки зрения отправка техники для перевозки бытовых отходов в города и районы республики сочетает в себе несколько важных факторов. Так, это в первую очередь будет способствовать повышению качества коммунальных услуг и улучшению санитарно-гигиенической ситуации в регионах. Таким образом, современная новая техника обеспечит своевременную и эффективную транспортировку бытовых отходов, а также более качественную уборку населенных пунктов. Кроме того, проект играет важную роль с точки зрения охраны окружающей среды. Еще одним важным моментом проекта является то, что эта техника - местного производства. В целом, до настоящего времени Гянджинский автомобильный завод выпустил большое количество тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, легковых и грузовых автомобилей и другой техники.

Гянджинский автомобильный завод был основан в 1986 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2004 году это производственное предприятие начало функционировать по поручению Президента Ильхама Алиева. В настоящее время на заводе работает около 500 человек.

