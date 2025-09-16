Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим

Издающийся во Франции журнал Omerta представил большой материал, посвященный Азербайджану, его истории, культуре, архитектуре, большому пути развития, пройденному за 30 лет независимости.

Описывая бакинскую ночь, освещаемую «Пламенными башнями», которые переливаются цветами флага страны, издание отмечает, что в 2025 году Азербайджан подводит итоги своей тридцатилетней независимости.

Автор указывает, что Азербайджан, родившийся на руинах СССР в 1991 году, за прошедший период прошёл путь стремительных преобразований: построение государства, укрепление идентичности, стабилизация экономики, управление «замороженным конфликтом» и поиск собственного места в мире.

Преуспев в завоевании авторитета в мировом сообществе, Азербайджан в прошлом году стал местом проведения грандиозного мероприятия глобального масштаба – климатического саммита СОР29. «Это стало символом для государства, стремящегося диверсифицировать источники энергии», - подчеркивает Omerta.

В контексте стремления Азербайджана к переходу на чистые источники энергии в статье уделяется внимание крупному проекту, реализуемому ОАЭ в республике. Речь идет о строительстве в Гарадаге эмиратской компанией Masdar гигантской солнечной электростанции, способной производить 500 млн кВт·ч в год. «В 2022 году газ составлял 93% всей выработки электроэнергии. Но падение цен на нефть показало уязвимость такой модели. Теперь Азербайджан вкладывает нефтегазовые доходы в возобновляемую энергетику. Символично, что именно Баку был выбран столицей климатической конференции», - указывается в материале.

В нем подчеркивается, что история страны тесно связана с углеводородами: «Ещё в XIX веке здесь работали братья Нобель, превратившие Баку в мировой центр нефтяной индустрии. В советскую эпоху город был энергетическим сердцем СССР. После обретения независимости в 1991 году началась «нефтяная эра»: был заключен Контракт века (1994), построен нефтепровод BTC (Баку–Тбилиси–Джейхан), реализованы газовые проекты».

Как отмечает издание, несмотря на то, что большинство населения Азербайджане — это мусульмане-шииты, республика с 1991 года строит светское государство. Государство, в котором религия свободна, но не господствует над обществом. «В Баку мечети, церкви и синагоги сосуществуют мирно: в мечети Гейдара шииты и сунниты молятся вместе, в Губе есть поселок «Красная слобода» — единственное полностью еврейское поселение вне Израиля и США. Молодые азербайджанцы свободно выбирают духовный путь, и это не вызывает конфликтов», - констатирует автор.

В материале не обойдена вниманием и чувствительная для любого азербайджанца тема Карабаха. В нем говорится, что после кровопролитной войны в начале 1990-х этот регион почти три десятилетия находился под контролем армянских сил. Но впоследствии Азербайджан сумел в 2020 году вернуть большую часть региона, а в 2023 году всего за сутки полностью освободить его от армянского сепаратизма, положив тем самым конец существованию самопровозглашенного образования. «Азербайджан восстановил территориальную целостность, но раны войны до сих пор болят», - пишет автор.

Он подчеркивает, что теперь главная задача — восстановление освобождённых территорий. В 2024 году государство выделило на это 2,25 млрд долларов. Строятся новые города, дороги, инфраструктура.

«Азербайджан стал ключевым узлом на Новых Шёлковых путях. Транскаспийский коридор соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Это кратчайший сухопутный маршрут между Азией и Европой, делающий страну важным игроком евразийской торговли», - указывается в материале.

Подводя итог, издание отмечает, что за 30 лет Азербайджан прошёл путь от постсоветской республики до самостоятельного государства с собственной моделью развития: «Он сочетает светскость и религиозную толерантность, нефтяное прошлое и «зелёное» будущее, память о войнах и амбиции регионального центра».