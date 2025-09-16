 Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим

First News Media18:20 - Сегодня
Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим

Издающийся во Франции журнал Omerta представил большой материал, посвященный Азербайджану, его истории, культуре, архитектуре, большому пути развития, пройденному за 30 лет независимости.

Описывая бакинскую ночь, освещаемую «Пламенными башнями», которые переливаются цветами флага страны, издание отмечает, что в 2025 году Азербайджан подводит итоги своей тридцатилетней независимости.

Автор указывает, что Азербайджан, родившийся на руинах СССР в 1991 году, за прошедший период прошёл путь стремительных преобразований: построение государства, укрепление идентичности, стабилизация экономики, управление «замороженным конфликтом» и поиск собственного места в мире.

Преуспев в завоевании авторитета в мировом сообществе, Азербайджан в прошлом году стал местом проведения грандиозного мероприятия глобального масштаба – климатического саммита СОР29. «Это стало символом для государства, стремящегося диверсифицировать источники энергии», - подчеркивает Omerta.
В контексте стремления Азербайджана к переходу на чистые источники энергии в статье уделяется внимание крупному проекту, реализуемому ОАЭ в республике. Речь идет о строительстве в Гарадаге эмиратской компанией Masdar гигантской солнечной электростанции, способной производить 500 млн кВт·ч в год. «В 2022 году газ составлял 93% всей выработки электроэнергии. Но падение цен на нефть показало уязвимость такой модели. Теперь Азербайджан вкладывает нефтегазовые доходы в возобновляемую энергетику. Символично, что именно Баку был выбран столицей климатической конференции», - указывается в материале.

В нем подчеркивается, что история страны тесно связана с углеводородами: «Ещё в XIX веке здесь работали братья Нобель, превратившие Баку в мировой центр нефтяной индустрии. В советскую эпоху город был энергетическим сердцем СССР. После обретения независимости в 1991 году началась «нефтяная эра»: был заключен Контракт века (1994), построен нефтепровод BTC (Баку–Тбилиси–Джейхан), реализованы газовые проекты».

Как отмечает издание, несмотря на то, что большинство населения Азербайджане — это мусульмане-шииты, республика с 1991 года строит светское государство. Государство, в котором религия свободна, но не господствует над обществом. «В Баку мечети, церкви и синагоги сосуществуют мирно: в мечети Гейдара шииты и сунниты молятся вместе, в Губе есть поселок «Красная слобода» — единственное полностью еврейское поселение вне Израиля и США. Молодые азербайджанцы свободно выбирают духовный путь, и это не вызывает конфликтов», - констатирует автор.

В материале не обойдена вниманием и чувствительная для любого азербайджанца тема Карабаха. В нем говорится, что после кровопролитной войны в начале 1990-х этот регион почти три десятилетия находился под контролем армянских сил. Но впоследствии Азербайджан сумел в 2020 году вернуть большую часть региона, а в 2023 году всего за сутки полностью освободить его от армянского сепаратизма, положив тем самым конец существованию самопровозглашенного образования. «Азербайджан восстановил территориальную целостность, но раны войны до сих пор болят», - пишет автор.

Он подчеркивает, что теперь главная задача — восстановление освобождённых территорий. В 2024 году государство выделило на это 2,25 млрд долларов. Строятся новые города, дороги, инфраструктура.
«Азербайджан стал ключевым узлом на Новых Шёлковых путях. Транскаспийский коридор соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Это кратчайший сухопутный маршрут между Азией и Европой, делающий страну важным игроком евразийской торговли», - указывается в материале.
Подводя итог, издание отмечает, что за 30 лет Азербайджан прошёл путь от постсоветской республики до самостоятельного государства с собственной моделью развития: «Он сочетает светскость и религиозную толерантность, нефтяное прошлое и «зелёное» будущее, память о войнах и амбиции регионального центра».

Поделиться:
166

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве ...

Xроника

Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в ...

Xроника

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на ...

В мире

Трамп достиг соглашения с Китаем по TikTok

Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим

Суд избрал меру пресечения в отношении мэра Гюмри - запрет на выезд и залог

Армения подтвердила участие во встрече премьеров стран СНГ в Минске

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Маск пожертвует $1 млн на мурал в память об убитой в США украинке

Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Новая «мода»: Женщины в Стамбуле идут на рискованные операции, чтобы стать ниже - ФОТО

Последние новости

Трамп достиг соглашения с Китаем по TikTok

Сегодня, 19:00

Известное испанское информационное агентство опубликовало материал о Гурбане Гурбанове

Сегодня, 18:45

Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:25

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Сегодня, 18:23

Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим

Сегодня, 18:20

Президент: Политические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются очень успешно

Сегодня, 18:05

Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве и дружбе

Сегодня, 18:01

Суд избрал меру пресечения в отношении мэра Гюмри - запрет на выезд и залог

Сегодня, 17:45

В Азербайджане выпадет снег

Сегодня, 17:31

ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:22

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

Сегодня, 16:50

Армения подтвердила участие во встрече премьеров стран СНГ в Минске

Сегодня, 16:45

Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на фоне Шушинской крепости - ФОТО

Сегодня, 16:43

Умер актер Роберт Редфорд

Сегодня, 16:40

Генеральный директор ИСЕСКО посетил среднюю школу №1 в Шуше и Карабахский университет - ФОТО

Сегодня, 16:33

В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Сегодня, 16:27

ЦАХАЛ нанесет удары по йеменскому порту Ходейда

Сегодня, 16:20

Azercell публикует данные о динамике развития сетевой инфраструктуры

Сегодня, 16:15

Президенты Ильхам Алиев и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю - ФОТО

Сегодня, 16:10

Президент Ильхам Алиев и Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 16:07
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22