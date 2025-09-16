 ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

First News Media17:22 - Сегодня
ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала процесс ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов.

Об этом Report сообщил заместитель руководителя рабочей группы по председательству Финляндии в ОБСЕ Тони Санделл.

"Секретариат организации уже приступил к практическим шагам по реализации решения Постоянного совета ОБСЕ от 1 сентября в ответ на обращение Азербайджана и Армении. Секретариат предпринимает шаги для завершения Минского процесса и связанных с ним структур. Речь идет о кадровых вопросах, архивных материалах и администрировании. Только технические функции - такие, как передача имущества и оборудования - будут выполняться до окончательного завершения процесса, что должно быть сделано не позднее 1 декабря этого года", - отметил Санделл.

По его словам, работа затрагивает несколько направлений, а именно штат личного представителя действующего председателя ОБСЕ, группы планирования высокого уровня, а также управление документацией и архивами.
Минская группа была создана в 1992 году по решению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (будущей ОБСЕ) с целью содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В 1994 году в ее формате была учреждена структура сопредседателей, которыми стали Россия, США и Франция.

На протяжении почти 30 лет именно Минская группа считалась главным международным механизмом переговоров между Арменией и Азербайджаном. Однако с 2020 года, после победы Азербайджана в Отечественной войне ее деятельность фактически оказалась бесполезной. Ситуация окончательно изменилась после сентября 2023 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и полный суверенитет и заявил о завершении конфликта собственными силами.

Азербайджан неоднократно призывал Армению направить совместное обращение о ликвидации Минского процесса и связанных с ней структур. В Вашингтоне 8 августа 2025 года главы МИД Азербайджана и Армении подписали совместное обращение о закрытии Минского процесса.

Поделиться:
230

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве ...

Xроника

Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в ...

Xроника

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на ...

Политика

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Президент: Политические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются очень успешно

Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве и дружбе

ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность ударом по Катару

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном отныне мир

Симонян: Армения будет покупать азербайджанский бензин

Последние новости

Трамп достиг соглашения с Китаем по TikTok

Сегодня, 19:00

Известное испанское информационное агентство опубликовало материал о Гурбане Гурбанове

Сегодня, 18:45

Завершился официальный визит Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:25

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Сегодня, 18:23

Французский журнал: Азербайджан между прошлым и будущим

Сегодня, 18:20

Президент: Политические связи с Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются очень успешно

Сегодня, 18:05

Ильхам Алиев: Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве и дружбе

Сегодня, 18:01

Суд избрал меру пресечения в отношении мэра Гюмри - запрет на выезд и залог

Сегодня, 17:45

В Азербайджане выпадет снег

Сегодня, 17:31

ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:22

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

Сегодня, 16:50

Армения подтвердила участие во встрече премьеров стран СНГ в Минске

Сегодня, 16:45

Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов сфотографировались на фоне Шушинской крепости - ФОТО

Сегодня, 16:43

Умер актер Роберт Редфорд

Сегодня, 16:40

Генеральный директор ИСЕСКО посетил среднюю школу №1 в Шуше и Карабахский университет - ФОТО

Сегодня, 16:33

В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Сегодня, 16:27

ЦАХАЛ нанесет удары по йеменскому порту Ходейда

Сегодня, 16:20

Azercell публикует данные о динамике развития сетевой инфраструктуры

Сегодня, 16:15

Президенты Ильхам Алиев и Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посмотрели шоу карабахских скакунов на Джыдыр дюзю - ФОТО

Сегодня, 16:10

Президент Ильхам Алиев и Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 16:07
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22