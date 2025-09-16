В Азербайджане выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 сентября, а также днём 17 сентября ожидается переменный дождь. В некоторых частях полуострова возможны ливневые дожди и грозы.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в районах Азербайджана с вечера 16 до 21 сентября ожидаются дожди с перерывами, грозы. В отдельных местах возможны ливневые и интенсивные осадки, град, а в высокогорных районах дождь перейдёт в мокрый снег, передает 1news.az.

Предполагается повышение уровня воды в реках и кратковременные сели в некоторых горных реках.