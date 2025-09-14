 Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации | 1news.az | Новости
Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации

First News Media18:40 - Сегодня
Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации

По оценкам израильских военных, более 300 тыс. жителей покинули город Газа после объявленной Израилем эвакуации перед усилением наземного наступления.

Об этом 14 сентября сообщает газета The Times of Israel.

«По последним оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), более 300 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа в другие районы сектора», — говорится в материале.

Отмечается, что всего в городе проживает около 1 млн человек и эвакуация, по оценкам военных, проходит медленнее, чем ожидалось.

Источник: Iz.Ru

