Известное испанское информационное агентство опубликовало материал о Гурбане Гурбанове

Испанское информационное агентство EFE подготовило материал о главном тренере футбольного клуба «Карабах» Гурбане Гурбанове.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в статье подчеркивается, что Гурбанов является самым долго работающим наставником среди тренеров клубов, выступающих в этом сезоне на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Отмечается, что специалиста, стоящего у руля «Карабаха» с 2008 года, по этому показателю можно сравнить только с главным тренером испанского клуба «Атлетико» Диего Симеоне, который был назначен на эту должность в мадридском клубе в 2011 году.

В публикации также рассказывается о завершении Гурбаном Гурбановым футбольной карьеры в 34 года, его последующей работе сначала с клубом «Нефтчи», а затем с «Карабахом», а также о стажировках в известных европейских клубах. Особо отмечается, что агдамский клуб под его руководством на протяжении 12 лет подряд выступает в еврокубках и во второй раз участвует в групповом этапе Лиги чемпионов.

В статье обращается внимание на успешные матчи команды против «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2017-2018 годов (0:0, 1:1).

Особо подчеркивается, что Гурбанов в большинстве случаев, даже когда его команда сталкивается с несправедливостью, не критикует работу судей и за свое образцовое поведение был удостоен награды Fair Play.

Отметим, что сегодня «Карабах» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА встретится в гостях с португальской «Бенфикой». Встреча на стадионе «Эштадиу да Луш» начнется в 23:00 по бакинскому времени.