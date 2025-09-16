 Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан возрождает наследие всех религий | 1news.az | Новости
Общество

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан возрождает наследие всех религий

First News Media20:20 - Сегодня
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступил на Специальной сессии ООН по защите религиозных объектов, прошедшей в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, шейх уль-ислам отметил, что Альянс цивилизаций и Астанинский съезд за прошедшие более чем два десятилетия добились значительных успехов в содействии диалогу во имя человечества.

Он подчеркнул, что в современную эпоху на фоне учащения случаев проявления ксенофобии, а также призывов к ненависти, разжигающих конфликты на национальной, религиозной и расовой почве, особое значение в деле обеспечения мира и решения глобальных проблем приобретают идеи мирного сосуществования, культуры взаимопонимания, межцивилизационного и межрелигиозного диалога, мультикультурализма.

«Выражаясь словами Президента Азербайджана Ильхама Алиева, межцивилизационный и межкультурный диалог является одной из самых неотложных задач в мире. Заслуживает одобрения тот факт, что Альянс цивилизаций ООН уделяет постоянное внимание этому важному направлению», — сказал Аллахшукюр Пашазаде.

Глава УМК считает, что вызовы современной эпохи ставят перед человечеством серьезные задачи. Именно под идеологическим воздействием ненависти учащаются случаи оскорбления священных ценностей и атрибутов конфессий, а религия используется в политических целях.

«Мы решительно осуждаем любые проявления радикализма и ксенофобии под прикрытием свободы слова и вероисповедания, особенно акты терроризма и вандализма, совершаемые в отношении святынь, ценностей и атрибутов конфессий, объектов культурного наследия и памятников», — добавил он.

Шейх уль-ислам указал на необходимость прекратить кровавые столкновения, приводящие к гибели невинных людей, во всех горячих точках мира, особенно на Ближнем Востоке и в секторе Газа, заставить замолчать оружие и положить конец разрушению материального и духовного наследия, а также религиозных объектов. Он подчеркнул, что выступает за мирное решение проблем на основе международного права и резолюций ООН.

Председатель УМК отметил, что цель сегодняшнего специального заседания – обмен передовым национальным и международным опытом в области защиты религиозных объектов и представление конкретных рекомендаций на VIII Астанинском съезде.

Напомнив, что Азербайджан восстановил свою международно признанную территориальную целостность и суверенитет в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности, шейх уль-ислам заявил, что сегодня Азербайджанское государство возрождает национальное, религиозное и духовное наследие, разрушенное и оскверненное в результате актов вандализма на освобожденных территориях, а также, сохраняя приверженность мультикультурным традициям, восстанавливает памятники всех религий – мечети и храмы.

Он выразил благодарность Альянсу цивилизаций ООН за многолетнюю поддержку работы по восстановлению и защите религиозного и духовного наследия на территориях, подвергшихся культуроциду.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан возрождает наследие всех религий

