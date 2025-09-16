 Задержан мужчина, избивший водителя автобуса в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Задержан мужчина, избивший водителя автобуса в Баку - ВИДЕО

20:00 - Сегодня
Задержан мужчина, избивший водителя автобуса в Баку - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы задержан мужчина, избивший водителя автобуса, следовавшего по регулярному маршруту №49.

Сотрудник Пресс-службы МВД Джасарет Ганбарлы сообщил Qafqazinfo, что 25-летний Эльшан Самедзаде привлечён к ответственности.

Расследование продолжается.

Напомним, что накануне водитель автобуса маршрута №49 Кямран Азер оглы Гафаров, был избит пассажиром.

По утверждению, инцидент произошёл после того, как водитель потребовал от пассажира оплату за проезд.

433

