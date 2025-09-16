Опубликован Глобальный Инновационный Индекс - 2025

Глобальный Инновационный Индекс (ГИИ) 2025 года под названием "Инновации на перепутье: определение будущего" предлагает уникальный взгляд на инновации, инвестиционные потоки, научное сотрудничество и распространение прорывных технологий.

18-ое по счёту совместное издание Института Портуланса (США) и Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) охватывает экономики 139 стран, демонстрируя их сильные и слабые стороны в области инноваций. С 2007 года ГИИ является бесценным справочным инструментом для стран, позволяющим оценивать инновационную деятельность, совершенствовать инновационную политику и повышать ее эффективность. Генеральная Ассамблея ООН признает ГИИ авторитетным инструментом сравнительного анализа для измерения инноваций в контексте политики в облас-ти науки, технологий и инноваций в интересах устойчивого развития.

Рейтинг ГИИ текущего года составлен на основе 80 показателей-индикаторов, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Анализируемые показатели-индикаторы включают в себя широкий спектр сведений - от законодательства, науки и образования до вопросов развития рынка, бизнеса, инфраструктуры и т.д. Основная цель публикации ГИИ заключается в предоставлении возможности оценки эффективности механизмов инновационной деятельности стран.

Лидером ГИИ-2025 года является Швейцария, за ней следуют Швеция, Соединенные Штаты Америки, Корея и Сингапур. В десятку наиболее инновационных стран входят также Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Дания и Китай.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии - 16-е место, Литвы - 33-е место и Латвии - 41-е место. Россия занимает 60-е место, Азербайджан в рейтинге 2025 года по сравнению с 2024 годом улучшил на один пункт показатели и занимает 94 место.

Рейтинг ГИИ 2025 года состоит из семи групп включающих 80 показателей-индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: "инновационные ресурсы" и "инновационные результаты".

Субиндекс "инновационные ресурсы" позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп: 1 - институты; 2 - человеческий капитал и исследования; 3 - инфраструктура; 4 - развитость (сложность) рынка и 5 - уровень развитости бизнеса.

Субиндекс "инновационные результаты" отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам: 6 - результаты знаний и технологий и 7 - результаты креативной деятельности.

В качестве сильных сторон Азербайджана разработчики-эксперты ГИИ отмечают:

По субблоку "Институты" 3 индикатора-показателя - Политика и культура предпринимательства, Стабильность политики ведения бизнеса, Операционная стабильность бизнеса;

По субблоку "Человеческий капитал и наука" 2 индикатора-показателя - Соотношение учеников и учителей в средней школе, Выпускники в области науки и техники;

По субблоку "Уровень развитости бизнеса" 2 индикатора-показателя - Состояние развития кластера; Сотрудничество университетов и промышленности в области НИОКР;

По субблоку "Результаты знаний и технологий" 2 индикатора-показателя - Патенты по происхождению, а также Рост производительности труда;

По субблоку "Развитость (сложность) рынка" один индикатор-показатель - Финансирование стартапов и малых предприятий.

Таким образом, авторы рейтинга среди сильных сторон Азербайджана определяют десять индикаторов-показателей, которые занимают со 2 по 50 места. Следует отметить, что в третьем (Инфраструктура) и седьмом (Результаты креативной деятельности) субблоках индикаторов-показателей, отражающих сильные стороны страны не имеется.

В 2025 году субиндекс Азербайджана "инновационные ресурсы" занял 76 место и по сравнению с прошлым годом улучшился на 6 пунктов. По субиндексу "инновационные ресурсы" Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Армению (78), Украину (80), Молдову (89), Кыргызстан (93), Беларусь (102), Таджикистан (105). Между тем, субиндекс "инновационные результаты" страны на 36 пунктов отстает от субиндекса "инновационные ресурсы".

В субиндексе "инновационные ресурсы" субблок Институты, который отражает роль государственных органов управления страны занимает высокое 41 место и улучшил свое положение на 10 пунктов. По субблоку Институты Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Латвия (46), Узбекистан (62), Армению (70), Казахстан (77), Молдову (91), Таджикистан (102), Украину (108), Кыргызстан (119), Россию (131), Беларусь (137).

В субблоке Институты в агрегированном индикатор-показателе "институциональная среда" (65 место), индикатор-показатель Операционная стабильность для предприятий занял 45 место и улучшил свое место на 3 пункта, а индикатор-показатель Эффективность правительства занял 74 место. По данному индикатор-показателю Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Узбекистан (90), Армению (82), Молдову (81), Таджикистан (116), Украину (94), Кыргызстан (122), Россию (112), Беларусь (128).

Агрегированный индикатор-показатель Бизнес среда субблока "Институты" занял весьма высокое 3 место, и по сравнению с 2024 годом улучшился на 12 пунктов, а индикатор-показатель Политика и культура предпринимательства занял 2 место. Индикатор-показатель Стабильность политики ведения бизнеса занял 20 место.

В субблоке "Человеческий капитал и наука" на 67 месте находится индикатор-показатель Государственное финансирование среднего образования, индикатор-показатель Соотношение ученик-учитель в средней школе занимает высокое 20 место, индикатор-показатель Шкала PISA по чтению, математике и естествознанию занимает 70 место. В агрегированном индикатор-показателе Высшее образование индикатор-показатель Выпускники в области науки и техники занимает 36 место, и по сравнению с 2024 годом улучшился на 9 пунктов. В агрегированном индикатор-показателе Исследования и разработки индикатор-показатель Исследователи занял 47 место, а индикатор-показатель Инвестиции глобальных корпораций в науку заняли 44 место.

В субблоке "Инфраструктура" агрегированный индикатор-показатель Информационно-коммуникационные технологии занял 70 место и улучшил свое положение в рейтинге на 14 пунктов по сравнению с прошлым годом. Индикатор-показатель Правительственная онлайн служба данного агрегированного индикатор-показателя занял 66 место и улучшился на 15 пунктов. В субблоке "Инфраструктура" индикатор-показатель Выработка электроэнергии занял 70 место.

Субблок "Развитость (сложность) рынка" занял 72 место и по сравнению с 2024 годом улучшился на 42 пункта. По данному субблоку Азербайджан опережает на постсоветском пространстве Узбекистан (74), Россию (76), Кыргызстан (82), Армению (83), Украину (85), Молдову (88), Казахстан (93), Беларусь (102), Таджикистан (110).

Агрегированный индикатор-показатель данного субблока Кредит занял высокое 37 место. Индикатор-показатель Финансирование стартапов и малых предприятий занял высокое 12 место.

В субблоке "Уровень развитости бизнеса" индикатор-показатель Научные исследования финансируемые бизнесом занял 58 место, и по сравнению с прошлым годом улучшился на 5 пунктов. В агрегированном индикатор-показателе Инновационные связи (60 место) индикатор-показатель Состояние развития кластера занимает 30 место, индикатор-показатель Сотрудничество университетов и промышленности в сфере НИОКР - 36 место. В агрегированном индикатор-показателе Усвоение знаний индикатор-показатель Платежи за интеллектуальную собственность занял 69 место.

Важным результирующим субиндексом является субиндекс "инновационные результаты". Субиндекс "инновационные результаты" в 2025 году занял 112 место. В субблоке Распространение знаний и технологий данного субиндекса в агрегированном индикатор-показателе Влияние знаний индикатор-показатель Создание стартапов занял 53 место, а индикатор-показатель Рост производительности труда - 55 место. Данный показатель является результирующим и зависит от внедрения в производства передовых технологий, результатов интеллектуального труда, повышения квалификации работающих.

По субблоку Результаты креативной деятельности в агрегированном индикатор-показателе Творческие товары и услуги индикатор-показатель Рынок развлечений и медиа находится на 47 месте.

Более детально приведем показатели интеллектуальной собственности Азербайджана. Стимулирование изобретательской деятельности играет принципиально важную роль в национальном инновационном процессе и оценивается в ГИИ индикатор-показателем "Патентные заявки по происхождению". Указанный индикатор-показатель страны находится на 57 месте рейтинга и включен разработчиками-экспертами ГИИ-2025 в число 10 сильных сторон инновационных результатов страны. По данному индикатор-показателю Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Армению (79), Молдову (64), Таджикистан (77). Следует отметить, что по данному индикатор-показателю Азербайджан и Грузия находятся в группе стран с 53 по 58 место и делят лидерство на Южном Кавказе. Другим важным индикатор-показателем является "Полезные модели по происхождению" или "малые патенты" и этот индикатор-показатель согласно рейтинга находится на 38-м месте. Индикатор-показатель "Заявки резидентов на товарные знаки" приравнивается к объектам промышленной интеллектуальной собственности и в рейтинге занимает 71 место.

Наряду с вышеприведенными показателями изобретательской активности важны результаты, связанные с патентной активностью, где важнейшим является индикатор-показатель "Патентные семейства", по которому Азербайджан в ГИИ-2025 занимает 75 место, что на 16 ступеней выше, чем в прошлом году. По данному индикатор-показателю Азербайджан опережает следующие страны постсоветского пространства: Беларусь (76), Казахстан (83), Таджикистан (100), Узбекистан (100), Кыргызстан (100). Индикатор-показатель "Патентные заявки резидентов на РСТ" занимает 80-е место.

Эксперты Глобального инновационного индекса (ГИИ) считают, что привлечение венчурного капитала в страну, чистый приток прямых иностранных инвестиций, общий объем накопленного капитала, совместное участие венчурных инвесторов, развитие сотрудничества университетов и промышленности, а также международное взаимодействие остаются актуальными для Азербайджана и должны находиться в центре внимания.

Одним из резервов улучшение странового рейтинга ГИИ является своевременное и полное представление отсутствующих данных и обновление устаревшей информации (показателей страны) разработчикам рейтинга, которые не нашли отражение в отчете.