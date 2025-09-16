В одном из поселков Баку временно не будет газа

Завтра в некоторых районах посёлка Пираллахи будет временно прекращена подача газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», в связи с подъёмом газовой линии на опоры на улице С.Багирова в посёлке Пираллахи подача газа будет приостановлена с 10:00 17.09.2025 года до завершения работ, передает 1news.az.

Согласно информации, на период прекращения подачи газа без газоснабжения останутся улицы Фиолетова, С.Вургуна, С.Багирова и территория, называемая 40-м кварталом, в посёлке Пираллахи.