Трамп заявил, что американский активист Кирк умер после покушения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Американский активист с консервативными взглядами Чарли Кирк умер после покушения на него в штате Юта.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер написал в Truth Social: "Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв". По его словам, никто не понимал "сердце молодежи в США лучше", чем Кирк.

2025/09/10 22:55

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время проведения дебатов в штате Юта, сообщает The Guardian.

Мероприятие проходило в местном университете. Согласно оповещению, разосланному студентам Университета Юты, подозреваемый задержан, пишет Desert News.