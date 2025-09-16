Завершились многонациональные совместные учения сил спецназа «Вечное братство – IV» - ВИДЕО

Завершены многонациональные совместные учения сил специального назначения «Вечное братство - IV», проведенные в Азербайджане с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции.

Как сообщили в Минобороны, по случаю завершения совместных учений в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии была организована концертная программа «Азербайджанский музыкальный венок».

Выступив на мероприятии заслуженный деятель искусств, обладатель персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики Абдулла Гурбани отметил, что мероприятие совпало с кануном 18 сентября - Дня национальной музыки и подробно рассказал гостям о богатой истории и культуре Азербайджана.

Народные и авторские песни, а также танцы в исполнении солистов Образцового военного оркестра Министерства обороны и ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова вызвали большой интерес у участников учений.

Участникам учений были вручены подарки.